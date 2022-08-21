Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında 20 Ağustos 2022 günü Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, tespit edilen (1) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet AT-4 füze,

- (1) adet büyük telsiz,

- (2) adet el bombası,

- (1) adet büyük tüp,

- (1) adet roket mühimmatı başlığı,

- (262) adet piyade tüfeği fişeği,

-Çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan fotoğraflı cevap İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos’un “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerine ilişkin, “Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın” dedi.

Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığına dava! Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011 ve sonrasında yaşananlar için İçişleri Bakanlığına karşı "maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası" açıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya Eren Abluka-34 ile üç günde ağır darbe İçişleri Bakanlığınca sürdürülen Eren Abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.