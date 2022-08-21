Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 35 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Valimiz, milletvekillerimiz ve kaymakamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kazaların ardından hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdik ve bölgeye intikal ettik. Kaza kurbanlarımız ailelerini yalnız bırakmayacağız.

Bu olay, Türkiye'deki kazaları belli bir oranda düşürmemizin ardından geldi. Bütün canazelerimizi defnettik. Aynı zamanda, başsavcılarımız cenazeleri bir önce teslim etmek için yoğun bir şekilde çalıştık.

Herkes elinden geleni yaptı. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak.

Soruşturmalar, aracın teknik özelliklerinden yolun duruma kadar çok yönlü olarak devam ediyor. Tek bir eksik bile görsek bedelini ödetiriz."

Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Feci kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı ise yürek yaktı. 1 çocuk babası Ergin'in bir hafta önce Tekirdağ'dan Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu öğrenildi.

Mardin'deki kazada bir polisimiz şehit oldu Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'deki kazada 2 şoför gözaltında, ihmal-kasıt incelemesi yapılacak Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve kazaya ilişkin iki şoförün gözaltına alındığını duyurdu.

Mardin'deki kazadan yaralı kurtudu... Dehşeti anlattı: Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazadan yaralı kurtulan Vedat Şanci, dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Ayağında kırık olduğunu belirten Şanci, "Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti. Hala şoktayım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Birden oldu her şey." diye konuştu.