Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen trafik kazaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bir günde gerçekleşen kazaların yüreklere ateş düşürdüğünü belirten Bahçeli, "Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" açıklamasında bulundu.

"SİSLİ İKLİM BERHAVA EDİLECEKTİR"

"Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum."

Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama: Soruşturma çok önlü sürüyor Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen kazalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleriBakanı Süleyman Soylu, "Kazalara ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürüyor. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak" dedi.