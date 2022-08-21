Türkiye Gazetesi

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20. kilometresinde dün meydana gelen ve Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı feci kazada yaralanan otobüs şoförü Abdülkadir M., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Abdülkadir M.'nin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü soruşturma başlatılan kaza ile ilgili verdiği ifadesinde, "Otoyolda kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım'' dediği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Abdülkadir M., ifadesinin ardından Nizip Adliyesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından görevlendirilen 3 savcı, tarafından kazayla ilgili detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapan savcılar, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılırken, kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

KAZA ÖNCESİ OLAY YERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan feci kazadan dakikalar öncesinde olay yerinin görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir aracın içerisinden cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise ilk kazanın hemen ardından olay yerine gelen ve güvenlik şeridine park etmiş ambulans, polis aracı ve İHA canlı yayın aracı da yer aldı.

Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama: Soruşturma çok önlü sürüyor Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen kazalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleriBakanı Süleyman Soylu, "Kazalara ilişkin soruşturmalar çok yönlü olarak sürüyor. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili açıklama: Eğer varsa esrar perdesi aralanmalı Gaziantep ve Mardin'de dün meydana gelen 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalarla açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Gördü tanığı tır faciasını anlattı: Gaziantep’i konuşurken Antep’ten daha kötü olduk Mardin’in Derik ilçesinde 19 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kazanın görgü tanığı olay anını anlattı. Görgü tanığı Veysi Danış, “İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı” dedi.