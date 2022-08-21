Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah.'

Mardin'deki kazada bir tır daha mı vardı? Soylu cevapladı Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazalara ilgili birçok iddia ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddiaları ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mardin'deki feci kazada ölen 20 kişi toprağa verildi Mardin'in Derik ilçesinde gübre yüklü tırın 2 araca çarparak devrilmesi sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da olay yerine toplandığı esnada başka bir tır kalabalığın arasına daldı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 20 kişinin cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle defnedildi.