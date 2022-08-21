Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, hayatını Ayşegül Akbulut ile birleştirdi. İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda dünyaevine giren çift, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları sebebiyle sade bir tören yaptı.

BİNALİ YILDIRMI NİKAH ŞAHİDİ

Çiftin nikahını, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıydı. Nikah şahitliklerini ise Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

BALKANLAR'DAN ÇOK SAYIDA DAVETLİ GELDİ

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Altay’a sert tepki: Siyasette tehdit ve hile olmaz CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "kendisinin meselelere AK Parti gözlüğüyle baktığına" yönelik eleştrilerine cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasette tehdit ve hile olmaz" diyerek, her şeyin hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı’nın adaylığının önünde engel yok TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB’nin artık Türkiye ile ilgili bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin üyelik durumunda bile AB’ye mahkum olmayacağını belirten Şentop, “Alternatifleri çok. Bir tarafında bütün Afrika, bir tarafında Asya var. Türk devletleri, İslam ülkeleri var, Uzak Doğu’yla münasebetleri var. Türkiye’nin bu tür uluslararası birlik oluşturma konusunda AB dışında çok seçenekleri bulunuyor ve bu seçeneklerin hepsini kullanmaya da mecbur” dedi.

Şentop: Türk devletleri gücünü fark etmeli Kırgızistan’da, TÜRKPA zirvesine katılan Meclis Başkanı Şentop “Türk devletlerinin potansiyeli mevcudun çok üstünde. Her alanda katedecek çok mesafe var” dedi.