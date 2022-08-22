Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

22 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi, sağanak geliyor (21 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 21 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Marmara'nın doğusunda etkili olan sağanak yerini mevsim normalleri üzerinde sıcaklığa bırakırken, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde gün içinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise salı gününden itibaren yağış görülecek.

Meteoroloji'den 18 kente sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor (20 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 20 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması beklenirken, Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusunda bulunan 17 kentte ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: 5 ilde sağanak alarmı Metteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.