Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

e-Devlet'e erişim artık ücretsiz! Kotasız dönem başladı Birçok kamu hizmetine erişimde kolaylık sağlayan e-Devlet Kapısı, kotasız oldu. Operatörlerle yapılan anlaşma sonucu, e-Devlet Kapısı kullanımı artık mobil abonelerin internet kotasından harcamayacak.

Adli sicil silme ve düzeltme e-Devlet Kapısı'nda Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları da artık e-Devlet Kapısı’ndan hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Vatandaşlardan gelen taleplerin ön planda tutulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni uygulamanın da vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.