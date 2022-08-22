Türkiye Gazetesi

TAG Otoyolu’nda otobüsler için belirlenen hız limiti 100 kilometre olurken Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünde bulunan takografın kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMADA İLK RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi.

Otobüsler için belirlenen hız sınırının 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı? Gaziantep ve Mardin’de bir kaç saat ara ile yaşanan iki kazaya ilişkin soru işaretleri olaya dair şüpheleri artırdı.

Birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi Aralarında Fransa, İsveç, Kuzey Makedonya, İran, Ürdün ve Gürcistan'ın da bulunduğu birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazaları nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Mardin ve Gaziantep'deki kazalara neden olan şoförler tutuklandı Dün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen feci kazalardar toplam 35 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan kazalarla ilgili soruşturma başlatırken hem Gaziantep'teki otobüs şoförü hem de Mardin'deki iki tır şoförünün tutuklandığı bildirildi.