Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.
MSB açıkladı: Saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.