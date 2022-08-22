Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasında 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.''

Kamu bankaları da promosyonu artırsın Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini bildirdi.

Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? Emekli promosyonu nasıl alınır? Bankalar emeklilere özel promosyon kampanyaları başlattı. Emekli maaşını bir bankadan diğerine taşıyana 7500 ile 5000 tl arasında promosyon ödeniyor. Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor merak ediliyor. Emekliye en çok promosyon veren bankalar birden fazla olurken, emekli banka promosyonu yılda kaç kez alınır detayları haberimizde. Tüm emekli aylığı alanlar için bir fırsat olan, promosyonlar tek seferde ödenirken, emekli maaş promosyonu veren bankalar hangisi sizler için araştırdık.

'Emekli promosyonu 20 bin liraya çıkabilir' dedi, gerekçesini açıkladı: Kamu bankaları dengeleri değiştirebilir Banka promosyon ücretlerinde süren yarış vatandaşa yarıyor. Emekli maaşlarına gelen zam sonrası promosyonları artıran bankalar, vatandaşları müşterisi yapabilmek için hem nakit ödemede miktarı artırıyor hem de ek fırsatlar sunuyor. Kredi faiz oranlarında indirim, EFT/havale kolaylığı gibi fırsatların yanında promosyon ödemeleri de 7.500 liraya dayandı. Özel bir banka yetkilisinin ise kamu bankalarının henüz bu yarışta olmadığını ve onların da bu sürece girmesi ile birlikte emekli banka promosyonlarının 20 bin liraya kadar çıkabileceğini belirttiği iddia edildi. Peki hangi banka şu anda ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri...