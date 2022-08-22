Türkiye Gazetesi

Antalya’da Muratpaşa’ya bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak hayvanı zehirlenerek öldürdü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüyle koordineli şekilde yeni ölümlerin yaşanmaması için çalışmalara başladı.

VAHŞETİN FAİLLERİ ARANIYOR

Zehirli maddeye rastlanan parklarda temizlik çalışmaları yapıldı. Öte yandan zehirlenme şüphesiyle 5 köpek ve 1 kedi Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Muratpaşa Belediyesi, geçen hafta içinde de yaşanan vahşetin faillerinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

HAVRİTA UYGULAMASI

Sosyal medya ise bir iddia ile çalkalandı. Başıboş sokak köpeklerinin haritada gösterildiği Havrita uygulamasının Antalya’da yaşanan köpek ölümlere neden olduğu iddia edildi. Muratpaşa Belediyesi, Havrita’ya erişim engeli getirilmesi talebiyle de adli makamlara başvurdu. Uygulama nedeniyle hayvanların yaşam hakkının tehlike altında olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, “Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesi talep etme zarureti doğmuştur” denildi.

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