Türkiye Gazetesi

Son 2 günde önce Gaziantep ardından Mardin'de yaşanan feci kazalarla Türkiye adeta sarsıldı. Gaziantep'teki korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybederken Mardin'deki feci kazada ise 20 kişi hayatını kaybetmişti. Kazalarla ilgili soruşturma sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan kazanın yaşandığı yollara ilişkin açıklama geldi.

Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, bu olayların kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

KAZALAR YOL KAYNAKLI DEĞİL

Karaismailoğlu, böylesi kazaların yaşanmaması için çok büyük özveriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol ağı yapmalarının en büyük nedeninin güvenli yollar inşa etmek olduğunu kaydetti. Bu konuda da son derece başarılı olduklarını belirten Karaismailoğlu, kazaların yol kusurundan kaynaklı olmadığını inceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ettiğini belirterek şu şekilde konuştu:

Sonucunda sebepler ortaya çıkacaktır. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor. Dileğimiz, bu elim kazaların bir daha yaşanmaması. 'Güvenli, konforlu yolların üzerine ne ekleyebiliriz' diye çalışıyoruz.

'VATANDAŞIN TALEBİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE'

Mardin-Derik'teki kaza nedeniyle alternatif yol çalışmalarımız var. Bu bölgede uzun vadeli bir çevre yolu çalışmamız vardı, bunu hızlandıracağız. Vatandaşımızın talebi bizim başımızın üstünde. Önümüzdeki günlerde ben de bölgeye gideceğim. İçişleri Bakanımız da bölgedeydi.

Onlarla da sürekli istişare ettik. Bu tür sorunların ortadan kaldırılması için, bütün çalışmalarımız ve yatırımlarımız. Biz bu yatırımlar sayesinde trafik kazalarını yüzde 80 azalttık ama böyle münferit bireysel hatalardan kaynaklı kazalar da inşallah artık yaşanmaz.

'ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Biz bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve güvenli seyahat edebilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Gaziantep'teki kazada ilk rapor: 130 km hız, 307 metre fren izi Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. Gaziantep’teki kazaya ilişkin hazırlanan ilk rapora göre, otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiği ortaya çıktı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı? Gaziantep ve Mardin’de bir kaç saat ara ile yaşanan iki kazaya ilişkin soru işaretleri olaya dair şüpheleri artırdı.

Birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi Aralarında Fransa, İsveç, Kuzey Makedonya, İran, Ürdün ve Gürcistan'ın da bulunduğu birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazaları nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.