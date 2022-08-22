Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisi test edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak söz konusu sistemin çalışmalarına ilişkin son detayları paylaştı.
Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.
Güneş fırtınasının Dünya'da oluşturduğu muhteşem görüntüyü NASA astronotu uzaydan çekti Uluslararası Uzay İstasyonunun, kuzey ışıklarını gözlemlemek için Finlandiya veya İzlanda'dan daha iyi bir yer olduğu ortaya çıktı. NASA astronotunun çektiği bir fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenildi.
8 yaşındaki çocuk amatör telsiz kullanarak uzaydaki astronotlarla konuştu Uzay meraklısı bir çocuğun daha hayali gerçekleşti... İngiltere’de yaşayan 8 yaşındaki Isabella Payne isimli çocuk, amatör telsiz kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronotla sohbet etti.