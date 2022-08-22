Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'dan sağlık sektöründe çalışmak isteyenleri sevindirecek bir açıklama geldi. Bakan Koca, on binlerce kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, bu güzel haberi "gözünüz aydın" diye duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla!

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü! Hastalar ölüme terk ediliyor... İngiltere’de gündem sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar. Geçtiğimiz hafta 90 yaşındaki kadın 60 saat ambulans beklemişti. Yaşanan skandala her gün bir yenisi eklendi. Bu kez 72 yaşındaki bir kişi 10 saat bekletildiği için iç kanamadan öldü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alıyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.