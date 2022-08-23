Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Öğleden sonra; Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji çok sayıda il için yaklaşık 5 gün sürecek sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak yağışa yer yer kuvvetli rüzgar ve hortumun eşlik etmesi bekleniyor. Vatandaşların, ani su baskınlarına ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji uyardı: 27 ilde sağanak alarmı (22 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporundan alınan bilgiye göre; 27 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimleri etkileyeceği öngörülüyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi, sağanak geliyor (21 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 21 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Marmara'nın doğusunda etkili olan sağanak yerini mevsim normalleri üzerinde sıcaklığa bırakırken, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde gün içinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise salı gününden itibaren yağış görülecek.