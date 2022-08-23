Türkiye Gazetesi

Hem suçlu hem güçlü olan 22 yaşındaki sürücü polislere ağza alınmayacak sözler söyleyip zorluk çıkartınca olan oldu. İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesinde yaşanan olayda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri huzur ve güvenin sağlanması amacıyla uygulama yaparken şüpheli bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

Durdurulan araç, sürücü ve yolcu üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İ.’nin (22) ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İ. ile yanında bulunan kardeşi Sezer İ.’nin (18) da aranması olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis trafik polisleri aracı otoparka çektirmek için çekici çağırdı. Aracının otoparka çekileceğini duyan ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. polis ekiplerine sert ve agresif tavırlarıyla zorluk çıkarttı.

'BASIN GELİN BURAYA' DİYEREK POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Polis memurlarına olmadık sözler söyleyen ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak polis memurlarının adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu belirterek adam çağırdı. “Basın gelin buraya” diyen sürücü, “Alo Fatih Mahallesinin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” dedi.

'KAFAMA SIKIN BU ARABAYI VERMEM'

Telefonla konuşurken tepkilerine de devam eden sürücü, “Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı yakarım gene de vermem. Arabayı vermem ben. Kur'an’a yemin ettim. Benim bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem, ben deliyim.

Benim burada kafama sıksınlar, benim canımı alsınlar, ben bu arabayı vermem. Dört yıldır bu arabaya emek harcadım emek. Ben korkmam, Allah’tan başka kimseden korkmam. Dünyaya tek tabanca geldim kimseye de kendimi yedirmem. Benim kafama sıkın gene vermem benim dört yıldır emeğim var” diyerek zor anlar yaşattı.

'GÜCÜNÜZ BANA MI YETECEK'

Devlet memuru olduğunu belirterek polis ve bekçilerin kendisine dokunmamasını isteyen sürücü Tayfur İ., “Devletin memurunu çekemezsiniz, ben de devlet memuruyum, benim de haklarım var. Arabamı bağlamayın ehliyetli biri geliyor cezamı yazın arabamı almaya geliyorlar. Ehliyetli biri geliyor. Beni bırakın ben de memurum, bana dokunmayın. Ben sakinim, dokunmayın. Gücünüz bana mı yetecek” diyerek alkış tuttu.

CEZA KESİLDİ

Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evlerinden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka gecikilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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