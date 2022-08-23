Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cumartesi günü yani 20 Ağustos'ta Gaziantep'te meydana gelen ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken kazaya ilişkin ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı. Sorguus yapılan Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim.

Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" demişti.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazadan sonra gözaltına alınan ve ifadesinde bir anda aracın kontrolünü kaybettiğini, kazaya neden olduğu için çok pişman olduğunu söyleyen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in tutuklandığı öğrenildi.

Aynı otobüsün 21 Aralık 2017'de Şanlıurfa'dan Adana'ya hastayı sevk eden ambulansa çarptığı ve kazada 3'ü sağlık personeli, 1'i polis toplam 6 kişi yaralandığı öğrenildi.

YÜREK BURKAN SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Katliam gibi kazada ölen İhlas Haber Ajansı çalışanları Umut Yakup Tanrıöver Muhammed Abdulkadir Esen'in kazadan hemen önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen (yeşil tişörtlü) ve elinde cep telefonu ile sedyenin taşınmasını görüntüleyen İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in (siyah tişörtlü) yer aldığı görüldü.

Sağlık ve itfaiye ekipleri sedyeyi taşımasına yardım edenlerden biri de kazadan yaralı kurtulan kameraman bekir özdemir'di. Görüntülerde Özdemir'in bariyerden atlayarak karayoluna çıktığı görülüyor.

Gaziantep'teki kazada ilk rapor: 130 km hız, 307 metre fren izi Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. Gaziantep’teki kazaya ilişkin hazırlanan ilk rapora göre, otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiği ortaya çıktı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı? Gaziantep ve Mardin’de bir kaç saat ara ile yaşanan iki kazaya ilişkin soru işaretleri olaya dair şüpheleri artırdı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.