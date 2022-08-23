Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ifadesini değiştirdi. Tutuklanan otobüs şoförü Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yerde 307 metre fren izi tespit edildi. İfadesinin çeliştiği tespit edildi. Kaza aslında geliyorum demiş. Katliam gibi kazada tüm gerçekler…

GAZİANTEP KAZASI NASIL OLDU?

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20’nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya habere giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu.

ZİKZAK ÇİZİP METRELERCE KAYDI

İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu ekipler birlikte yaralılara yardım ettiği sırada İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı. Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulans ile kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

GAZİANTEP KAZASININ SEBEBİ

3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklanan şoför Memiş, savcılık sorgusunda uyuduğu iddialarını reddetti.

“SEBEBİNİ ŞU AN AÇIKLAYAMIYORUM”

Kazadan kısa süre önce mola verdiklerini, otobüsün direksiyonuna kendisinin geçtiğini belirten Memiş, "Tesisten çıktıktan sonra yaklaşık 15 kilometre gittim, hızım da 100 -110 kilometreydi. Bu sırada 20-30 metre kala yol kenarında ambulans, itfaiye aracı ve bazı otomobilleri gördüm. Kaza olduğunu anladım. Bu kazayı ve araçları 20-30 metre kala görmemin sebebini şu an açıklayamıyorum. Yol biraz virajlıydı ve gittiğim şeritte hafif tepelik vardı. Belki de bu nedenle araçları ve kazayı görmemiş olabilirim. Araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum ama fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle kazadan kaçmak için direksiyon kırmayı tercih ettim. Sonra otobüs yan yattı ve gerisini hatırlayamıyorum" dedi.

307 METRE FREN İZİ TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası başlatılan ve halen devam eden soruşturma kapsamında, otobüsün hızının kayıt edildiği takograf da incelendi. Yapılan incelemede otobüsün kaza anındaki hızının saatte 130 kilometre olduğu ortaya çıktı. Şoförün 20-30 metre kala kazayı fark ettiğini açıkladı, ancak olay yerinde yapılan incelemede otobüse ait 307 metre fren izi tespit edildi..

GAZİANTEP KAZASI VEFAT EDENLER

Kazada, sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ile Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

YARALILARIN SON DURUMU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılardan 5'inin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yürek burkan anlar! Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarının son görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA çalışanları Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'inde aralarında bulunduğu 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasına ilişkin 2 İHA çalışanının ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı.