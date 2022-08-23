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Bakan Bozdağ ev sahibi-kiracı davalarında yeni dönemi duyurdu
23.08.2022 - 12:06 | Son Güncelleme: 23.08.2022 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yatığı konuşmada, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : bekir bozdağ,ev sahibi,kiracı,dava,
899955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/899955.aspx
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