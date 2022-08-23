Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftasonu Türkiye kazalarla adeta yıkılmıştı. Gaziantep ve Mardin'de yaşanan katliam gibi kazalarda toplamda 35 kişi haytaını kaybetti. Kazalarla ilgili soruşturmalar sürerken kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine hem maddi anlamda hem de psikososyal anlamda destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu belirtmişti.

250 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak. Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

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