Türkiye Gazetesi

EYT bekleyen milyonlarca kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarında sonucu merak ediyor. Masadaki son formüller neler? Emeklilikte yaş ve pirim konusunda neler yapılacak? EYT’nin yıl sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor… Emeklilikte yaşı bekleyenler için detaylar belli olmaya başladı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor… Masada hangi formüller var. 48-49-50 yaşında emeklilik mümkün mü? Kimler erken maaşa bağlanacaklar! Bakan Vedat Bilgin’den de EYT'de yeni açıklama geldi. İşte detaylar..

EYT'DE YIL VE PRİM ŞARTLARI NELER OLACAK

Emeklilikte ilk formüle göre iki önemli şartı tamamlayanlar yaşı dikkate almadan emekli olacak. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, emeklilik için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor.

Primi eksik olanlar da bu süreleri askerlik ya da doğum borçlanmasıyla tamamlaması da mümkün olabilirken, bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak. ​İkinci bir seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmesi. Üçüncü formül ise pirim gün sayısı 5 bin günden az, ama 3600 günden falza olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi...

Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması şeklinde.. Kadınlarda 7 bin 200 erkeklerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi

Beşinci seçenek ise asgari pirim süresini tamamlamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamalamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması... Ancak tüm bu senaryolar EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.

BAKAN BİLGİN' DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Masamızda sadece bir formül var' Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemeye çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir açıklama geldi. Bilgin, şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu söyledi.

EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Ankara'ya çıkarma yaptı. Bakan Bilgin, çözüm için tarih verdi. Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" dedi.

Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması. Bilgin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.