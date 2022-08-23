Türkiye Gazetesi

Bu yıl hava sıcaklıkları İstanbul'da etkisini şiddetli bir şekilde hissettiriyor. Öyle ki İstanbul'da nem oranı geçtiğimiz günlerde en yük seviyelere ulaştı. Sıcaklıklar bir süre daha İstanbul'da etkisini gösterecek gibi duruyor. bu sıcaklıklar yalnızca İstanbulluları değil İstanbul'daki barajlarıda bir hayli etkiledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 60'ın altına düşerek 59,94 seviyelerine indi.

EN YÜKSEK RAKAM YÜZDE 61.71

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 38,44, Büyükçekmece'de yüzde 67,03, Darlık'ta yüzde 61,71, Elmalı'da yüzde 57,66, Istrancalar'da yüzde 29,98, Kazandere'de yüzde 63,25, Ömerli'de yüzde 64,4, Pabuçdere'de yüzde 52,03, Sazlıdere'de yüzde 53,38, Terkos'ta ise yüzde 57,71 olarak kaydedildi.

Söz konusu verilere göre, 2022'de bugüne kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 571,33 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 520,72 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON 357 BİN

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 357 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 205,02 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen toplam su miktarı 704,15 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, yıllara göre "23 Ağustos" tarihli baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 62,96, 2013'te yüzde 61,9, 2014'te yüzde 16,93, 2015'te yüzde 71,24, 2016'da yüzde 54,57, 2017'de yüzde 64,7, 2018'de yüzde 64,96, 2019'da yüzde 61,59, 2020'de yüzde 49,99, 2021'de ise 60,28 olarak kayda geçti.

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Yağışlar barajların yüzünü güldürdü: Doluluk oranı yüzde 76 İstanbul'daki yağışlar barajlardaki su miktarını yükseltti. İki yıl önce yüzde 64 seviyelerinde olan baraj bu yıl yüzde 76'ya ulaştı. Geçtiğimi yıl ise İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 74 seviyelerindeydi.