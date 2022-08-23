Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Yarın başlayacak ön başvurular, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek.

Bunun dışında herhangi bir yöntemle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, ön başvuru kılavuzuna "https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-adalet-bakanligi-arabuluculuk-sinav-ilani15082022105951" adresinden ulaşabiliyor.

Bakan Bozdağ ev sahibi-kiracı davalarında yeni dönemi duyurdu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

Kiralarda yüzde 15 indirim yaşanabilir Hükûmet, konut ve kira ﬁyatlarının düşürülmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan oﬁsin 50 bin konuta dönüştürülmesinin önü açılmıştı.

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