Türkiye Gazetesi

Ad soyad değişikliği ile e-Devlet üzerinden en çok değiştirilen isimler ve soyadları belli oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. İşte, en çok değiştirilen isimler ve soyadları...

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER

Ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan vatandaşlar düzenlemeye yoğun ilgi gösterdi. Ad-soyad değişikliği uygulaması ile 2017 yılından bu yana 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Düzenleme ile birlikte en çok değiştirilen "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" soyadları oldu.

EN ÇOK İSİM DEĞİŞTİREN ŞEHİR İSTANBUL

İstanbul, 80 bine yakın değişiklik başvurusu ile ilk sırada yer aldı. Onu Ankara, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

SON TARİH 24 ARALIK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

e-Devlet'e erişim artık ücretsiz! Kotasız dönem başladı Birçok kamu hizmetine erişimde kolaylık sağlayan e-Devlet Kapısı, kotasız oldu. Operatörlerle yapılan anlaşma sonucu, e-Devlet Kapısı kullanımı artık mobil abonelerin internet kotasından harcamayacak.

Yeni yıl hedefine ulaşıldı! E-Devlet'in kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti E-Devlet'te kullanıcı sayısı 60 milyonun üzerine çıktı. Pandemi vatandaşların ihtiyaç uyduğu hizmetlerin E-Devlet ile bir tuş kadar yakın olması ise kullanımı arttırdı. Yapılan ankete göre, sistemden yararlanan vatandaşların yüzde 95'i verilen hizmetlerden memnun. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının bu yıl 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyordu.

Adli sicil silme ve düzeltme e-Devlet Kapısı'nda Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları da artık e-Devlet Kapısı’ndan hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Vatandaşlardan gelen taleplerin ön planda tutulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni uygulamanın da vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.