Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz senelerde açılan ve İstanbul'un 3. havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı başarılarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ile sıkıntılar yaşanırken İstanbul Havalimanı uçuş ve yolcu sayısıyla Avrupa’nın zirvesine oturdu.

İstanbul Havalimanı her geçen gün farklı başarılara imza atarken konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

DÜNYADA EN YOĞUN HAVALİMANLARINDAN BİRİ

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Havalimanı her zaman Avrupa'nın zirvesinde. Şimdi de dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri." ifadelerini kullandı. Paylaşımda bu ay itibarıyla dünyanın en yoğun 5 havalimanına da yer verildi.

LİSTEDE İLK 5'TE

Buna göre, ağustosta dünyada birinci sırada yaklaşık 4 milyon 750 bin yolcuyla Atlanta, ikinci sırada 4 milyon 92 bin yolcuyla Dubai, üçüncü sırada 3 milyon 928 bin yolcuyla Dallas, dördüncü sırada 3 milyon 843 bin yolcuyla Tokyo, beşinci sırada da 3 milyon 807 bin yolcuyla İstanbul Havalimanı bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye ekonomisine dev katkı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar avroluk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda 972 bin kişi istihdam edilirken toplamda 246,4 milyon avro tasarruf yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda check-in rekoru! Bizde 1 dakika, Avrupa'da 4 saat Avrupa havalimanlarında kriz yaşanırken, İstanbul Havalimanı 1 dakikalık check-in ve 16 dakikalık bagaj alım süresi ile rekor kırdı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı adından söz ettiriyor” dedi.

İstanbul Havalimanı bir ilke imza atacak: 5G hizmete sunulacak İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak. Yüksek hızlı internet imkanı sağlayan 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçiriliyor. Tanıtım etkinliğine Bakan Karaismailoğlu da katılacak.