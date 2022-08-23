Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16:11'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Elazığ’da korkutan deprem Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'da deprem oldu Son deprem haberi Erzurum'dan geldi. AFAD'dan Tekman'da meydana gelen depremle ilgili açıklama var, işte son gelişmeler...
Tam 23 yıl geçti! 17 Ağustos depreminin yaraları sarıldı ama izleri hala duruyor 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Merkez üssü Kocaeli ve Gölcük ilçesi başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin yaraları yapılan çalışmalarla sarıldı 23 yıl geçmesine rağmen acısı hala dinmedi.