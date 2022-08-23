Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı
23.08.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 23.08.2022 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir." dedi.
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