Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye Ayşe ile ağlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sınavına girmek için Osmaniye Anadolu Lisesi’ne gelen Ayşe Sabancalı, giriş kapısında kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Ayşe, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirdi. Çevredekiler genç kıza ‘Annen baban nerede?’ diye sorunca aldıkları cevap yürekleri burktu. Genç kızın 'ikisi de vefat etti' cevabı üzerine duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşı döken genç kız, aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi.

BAHÇELİ GENÇ KIZA SAHİP ÇIKTI

Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralara anbean yansımıştı. Yaşanılan olayın ardından Ayşe Sabancalı, bugün evinin kapısını gazetecilere açtı. Teyzesinin kızı Gülhan Gürsoy ile eniştesi Erol Gürsoy ve kuzeni Zehra Gürsoy ile birlikte merkeze bağlı Dereobası köyünde yaşayan Ayşe Sabancalı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından eğitim masraflarının karşılanacağı Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söylemişti.

“BENİ BEKLEYECEK BİRİSİ YOKTU”

Devlet Bahçeli’nin burs vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Sabancalı ise, “O an kötü bir histi. Sınava giremeyeceğimi düşündüm. Daha sonra kimliğimi getirdiler ve sınava girebildim. Polisler, öğretmenler ve veliler çok yardım ettiler. Birçok kişi aradı, çok burs teklifi aldım. Osmaniye Vakfı üzerinden Devlet Bahçeli burs vereceklerini söyledi. Devlet üniversitesini kazanamasam bile vakıf üniversitesine gönderebileceklerini söylediler. Çok güzel bir şey bu. İlk başta bazı yorumlar kötüydü. Vidolarımı kaldırtmak istedim ama o kadar çok yayıldı ki kaldırtamazdım. Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” şeklinde konuştu.

AYŞE ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

MHP Lideri Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı’nın eğitim masraflarını üstlendiği Ayşe Sabancalı “Çocuk Gelişimi” bölümünü kazandığı öğrenildi. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti MHP Lideri Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yatırıldı.

OSMANİYE VAKFI AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Vakfı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Osmaniye’de Üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı’nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Polise verdiği cevapla Türkiye'yi duygulandırmıştı... Ayşe'nin acı hikayesi ortaya çıktı Osmaniye’de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan ve ailesine ulaşmaya çalışan polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkan Ayşe Sabancanlı bugün Vali Erdinç Yılmaz’la makamında görüştü. Ziyarette anne ve babasının ölümüyle ilgili konuşan Sabancanlı, babasının 2016 yılında akciğer kanserinden, annesinin de 2021 yılında ALS hastalığından vefat ettiğini söyledi.