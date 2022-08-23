Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten olağanüstü toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok seçimler zamanında yapılacak.

Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal.

Erken seçim söz konusu değil, takvimde bir değişiklik olmayacak.

ŞAM İLE DİYALOG KURULACAK MI?

Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu hep söyledik. Rejimin aynı tutumu devam ettirmesi kimse kabul edilemez. Uygulanabilir anayasal bir sürecin olması gerek.

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