Türkiye Gazetesi

3 yabancı uyruklu kişinin Eskişehir’de kılıçla gezdiklerine dair video ortaya atılmış ve sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.

Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz.”

Eskişehir'i sağanak ve dolu vurdu Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Eskişehir'de zam haberini alan yükleme noktasına koştu: Metrelerce kuyruk oluştu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 40 oranındaki zam kararının ardından, vatandaşlar şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarına koştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarifeden önce su almaya çalışan yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

Vakalar yeniden uçuşa geçti: İlk tedbir Eskişehir Valiliği'nden geldi Koronavirüsle mücadele 2 yıldır aralıksız sürerken yaz başında maske zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Ancak son dönemde artan vakalar korkuturken, Eskişehir Valiliği yeni tedbirler alındığını duyurdu.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca açıklanan tedbirler kapsamında, üniversite, özel ve kamu hastanelerine koronavirüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi kararı alındı.