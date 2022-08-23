Türkiye Gazetesi

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri’ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

Meteoroloji'den Marmara’ya uyarı! Kuvvetli geliyor… Meteoroloji’den Marmara Bölgesi'nin güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlara sel, su baskını, fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak duyurusu:7 ilde sarı alarm Meteoroloji hava tahmin raporuna göre; Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Söz konusu yağışların öğle saatleriyle birlikte başlaması öngörülüyor.