Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michal Wisniewski ile videokonferans toplantısı yaptı.

"GERGİNLİĞİ ARTIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Toplantıda bölgede meydana gelen önemli savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Karaosmanoğlu tarafından, tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanması, müşterek koordinasyon merkezinin açılması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lviv'i ziyaretine ilişkin bölge ülkelerine bilgi aktarıldı. Türkiye'nin diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere çalışmaya devam ettiği ancak bölgede gerginliği artıracak adımlardan da uzak durulması gerektiği ifade edildi

MONTRÖ VURGUSU

Ayrıca Ukrayna'ya insani yardıma devam edileceği, Karadeniz'in stratejik bir mücadele alanı olmaması gerektiği, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bölgede denge ve düzeni sağlamada hayati rol oynadığı bir kere daha vurgulandı.

ALTYAPIYI TÜRKİYE İNŞAA EDECEK

Ukrayna'ya uzun dönemde kritik altyapı desteğinin günlük hayatın normalleştirilmesi açısından önemli olduğu, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşası için ilk adımın Türkiye ile Ukrayna arasında geçen hafta imzalanan anlaşma ile atıldığı belirtildi.

Bu toplantı benzeri çalışmaların devam ettirilerek yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği de kaydedildi.

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