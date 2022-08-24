Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın." sözleri Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti.

Bakan Soylu'nun söz konusu sözlerinin videosunu Twitter hesabından paylaşan Payzın, "Burası laik bir ülke unuttu galiba... Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama..." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ KENDİ ŞEREFİNİZDE SANMAYIN"

Payzın'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından mezun olan subay ve astsubaylara seslenmiş: "Görevinize çıkarken, arkadaşınız ağabeyiniz olarak söylüyorum; Allah rızası için abdestli çıkın Ayetel Kürsi ile çıkın. Biliniz ki Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır, Cenab-ı Allah sizi muhafaza edecektir." demişti.

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