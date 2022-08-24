Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrası Covid-19, Maymun çiçeği ve doktorların yurt dışına gidişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları aktardı:

> Covid-19: Korona dalgası 3-4 hafta önce pik yaptı. Günlük 60 bin vakaları gördük. Şu an 10 bine indi. Bu daha da düşecek. Tahminen okulların açılması ile birlikte kasım aralık ayında yeniden bir artış olabilir. Ancak mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Covid bitmedi, yakın zamanda da tamamen ortadan kalkmayacak ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalıklar kasımdan önce hatırlatma dozunu olsun, belirti görürlerse de test yaptırsın. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir. Okullar için de endişe edilmesin. Eğitimi aksatacak bir durum yaşanmayacak. Elimizde herkese yetecek kadar Covid ve grip aşısı var.

> Maymun çiçeği: Şu ana kadar ülkemizde 11 vaka görüldü. Korkulacak bir hastalık değil. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.

> Doktor göçü: Yurt dışına gidişler azalacak. Kamuya geçişler artacak. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu bir iki ay içinde herkes görecek. ‘Sağlıkta beyaz reform’ diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Yıl sonuna kadar ‘her polikliniğe bir sekreter’ hedefiyle hekimlerimizin daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dâhil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok problem çözülecek. Bakan Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 3-4 hafta içinde açılacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en çok test veren kişisiydi, korktuğu başına geldi! 138. testinde koronavirüse yakalandı ​Samsun'da yaşayan 62 yaşındaki Kaşif Sevinç, Türkiye’de en çok korona testi yaptıran kişi olduğu tahmin ediliyor. Sevinç pandemi başladığın bu yana 137 kez test yaptırdı ve 138’inci korona testi pozitif çıktı. 62 yaşındaki Sevinç, "O kadar test yaptırdım. Sonunda ben de bu virüse yakalandım" dedi.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vakalar düşüşe geçti Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Önceki haftaya göre hem vaka sayısı hem can kayıplarında azalma yaşandı. 8-14 Ağustos haftasında 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi.