Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Suriye rejimiyle görüşmesine yönelik yapılan tartışmaları değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu söyledi. Rejimle muhtemel bir görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız” dedi.

YUNAN’A ABDÜLHAMİD HAN UYARISI: YANLIŞ YAPMAYIN!

“Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan’ın bir tacizi oldu mu?” sorusu üzerine Akar, “Abdülhamid Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz Firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkân ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bir soru üzerine Bakan Akar, Irak’ta sivillere yönelik saldırı sonrası Türkiye’nin sağlık yardımı ve olayın aydınlatılması için “birlikte çalışalım” talebine Irak makamlarının teşekkür ettiklerini ancak başka bir gelişme olmadığını söyledi.

F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

Bakan Akar, F-16 konusunda son durumla ilgili soru üzerine de, ABD’den F-16 teminine ilişkin 4. toplantının 15 Ağustos’ta yapıldığını hatırlatarak, “Askerî heyetimiz ABD’ye gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TEMENNİMİZ BÖLGEDE BARIŞ

Millî Savunma Bakanı Akar, Mısır’ın Yunanistan’la tatbikatının Türkiye’yi rahatsız edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: “Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem millî hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ve ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır’la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu.”

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı.