Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik Şam ve Ankara’dan verilen ılımlı mesajlar karşılıklı sürüyor. İstihbarat düzeyinde devam eden görüşmeler ve karşılıklı siyasi açıklamalara ek olarak Vatan Partisinin Şam’a düzenleyeceği ziyaretin de sürece etki edeceği görüşü hâkim. Gazetemize konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ziyaretin 1520 gün içerisinde gerçekleşeceğini ve olumlu sonuçlar vereceğini söyledi. Ziyaret traﬁ ğini Esad’a yakın ve rejimin etkili isimleri ile sürdürdüklerini vurgulayan Perinçek “Şam yönetimi Türkiye ile şartsız görüşmeye hazır” dedi.

TERÖR VE MÜLTECİLER

Vatan Partisi olarak yapacakları Şam gezisinin tüm safhalarından Türk devleti ilgili birimlerinin bilgilendirildiğini özellikle vurgulayan Perinçek “Beşar Esad’ın 2 yurt dışı gezisi var. Bu nedenle eylülün 15’inden sonra bizim temasımız olacak. Ön görüşmelerimizi tamamladık. Şam kanadı anlaşmazlıkların çözümünden yana ve bu uzun soluklu krizin bitmesini istiyor. Bu konuda hiçbir şart koymadan görüşmeye hazır olduklarını bize ilettiler. Ankara-Şam görüşme ajandasının birincil konusu terör. İkinci sırada ise mülteci meselesinin halledilmesi var. Suriye rejimi hem teröre karşı iş birliği konusunda hem de Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda çok net. Her iki konuda da iş birliğine hazır” diye konuştu. Şam’ın terör operasyonları tamamlandığında İran, Rus ve Türk askerî birliklerinin ülkeyi terk etmesini istediğini kaydeden Perinçek “Bu noktada ABD askerî varlığı özel önem arz ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri orada terörü üreten ve ülkeyi bölen unsur olarak var. Baas Partisi yetkilileri ve

Esad, ABD’nin bir an önce bölgeyi terk etmesini istiyor. Olay sadece güvenlik boyutu ile de sınırlı değil. Suriye’nin petrolünü çalarak krizi daha fazla derinleştiriyorlar” dedi.

RUSYA’DAN FİİLİ DESTEK

Rusya’nın daha önceki operasyonlarda çatışma alanlarından çekildiğini hatırlatan Doğu Perinçek “Rusya, terörü hedef alacak bir askerî operasyona bu sefer ﬁ ili destek sağlayacak. Rusya, PKK terörüne yönelik operasyonla birlikte koalisyon güçlerinin karada olduğu kadar hava sahasındaki kontrolünü de sınırlandırmak istiyor. Suriye ordusu ve Türkiye’nin sahada yürüteceği askerî harekât çok kısa sürede terörün kökünü bölgeden kazıyacaktır. Ancak bu noktada aşiretler de ABD işgaline karşı mutlak manada sahada olmalı ve işgal güçlerinin topraklarından çıkarılma sürecine dâhil edilmeli. Böyle bir durumda zaten o bölgede kalamazlar” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ve Esad üçlü zirvede bir araya gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin iddialara yalanladı. Çavuşoğlu, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı Suriye mesajı: Esad'ı yenmek yenmemek gibi bir derdimiz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin çözüm için her katkıya hazır olduğunu ve Ukrayna lideri Zelenskiy'e, Putin'le görüşmede ev sahibi olabileceğini söylediğini anlattı. Dış politika konusunda ''Şam ile yeni süreç başlar mı?'' sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı, devletler arasında siyasi diyaloğun kesip atılamayacağını belirterek ''Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmeliyiz'' dedi. Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde başlatılan indirime dikkat çekti, ''Tek derdimiz piyasayı balanse etmek. İndirimli satış yaparken birilerini de terbiye ediyoruz'' diye konuştu.

Rejimin öncelikleri belli oldu! Esad'dan beş talep Türkiye ile 11 yıl sonra komşu olmak isteyen Şam, öncelikli olarak İdlib, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kesep Gümrüğünün devrini talep ediyor. Ankara ise terör örgütü PKK/YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesi ve geri dönüş için güvence istiyor.