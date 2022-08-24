Türkiye Gazetesi

Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunan Türkiye, sık sık küçük ve orta ölçekli depremlerle sarsılıyor. Bu defa deprem haberi Antalya'dan geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 25.19

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.30’da Kaş ilçesinin 40.19 kilometre açığında bir sarsıntı kaydedildi. Büyüklüğü 4.4 olarak açıklanan depremin derinliği ise 25.19 kilometre olarak duyuruldu.

Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem AFAD Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Elazığ’da korkutan deprem Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 il ve 80 ilçe için korkutan deprem uyarısı! 28 milyonu etkileyecek... Beklenen büyük Marmara depremine dair değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'nin önemli bir deprem kuşağında yer aldığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, olası depremin yaklaşık 28 milyon kişiyi etkileyeceğini ve Türkiye'de 24 şehir ile 80 ilçenin deprem riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.