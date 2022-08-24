Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

MSB açıkladı: Saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.