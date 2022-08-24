Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütlerine ve teröristlere ne yurt içinde ne de sınırlarımızda geçit yok. Kahraman Mehmetçik terör yuvalarını ve teröristleri yerler bir devam ediyor. Irak'ın kuzeyidne Pençe-Kilit'le adeta darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı: Saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.