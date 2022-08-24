Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, " İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

ANİ BASTIRMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor