Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat​​​​​​​, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

“SİYASİ SÜRECE KATKISINI DESTEKLİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli muhalif liderler Muslat, Camus ve Mustafa ile görüştüğünü belirterek "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"SURİYE’DE ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

Türkiye’nin olası operasyonuna karşı çıkan ABD, Suriye’yi vurdu Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat sinyali vermişti. Ankara hazırlıklarını sürdürürken yaptığı açıklamalarla sürekli olası Suriye operasyonuna karşı çıkan ABD’den beklenmedik bir hamle geldi. Esad rejimiyle yakınlığıyla bilinen Washington, Beşar Esad yönetimine destek veren İran'la bağlantılı hedefleri vurdu. Ordu sözcüsü Joe Buccino, saldırı emrinin direkt Başkan Biden'dan geldiğini kaydetti.