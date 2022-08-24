Türkiye Gazetesi

NTV’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk toplantı ile AK Parti seçim hazırlıklarına resmen başladı. Bu kapsamda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılacak.

HAZIRLIKLAR KAPSAMINDA NELER VAR

Edinilen bilgiye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek, yeni vaatler sıralanacak. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı anlatılacak.

Seçim çalışmaları kapsamında da Genel Merkez’de tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek. Teşkilat Başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların saha çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak. Seçim İşleri Başkanlığı da sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklarını yapacak.

AK PARTİ VE MHP AYRI AYRI SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLAYACAK

Tanıtım ve Medya Başkanlığı da seçim sloganları, müzikler ve görsel içerikler üzerine çalışma yapacak. Meclis'te hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında. AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannamelerinin ardından Cumhur ittifakının ortak seçim stratejisi de ortaya çıkacak.

Son dakika! AK Parti'de olağanüstü toplantı AK Parti olağanüstü toplantı için toplanıyor. Toplantı gündeminde ekonomi ve seçim hazırlıkları yer alıyor.

AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor Her sandıktaki 300-350 seçmen tek tek analiz ediliyor. Küsen-kırılan her seçmenle bizzat görüşmeler yapılıyor. Tıkanıklık olan yere müdahale ediliyor.

AK Parti 21 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kutlu mücadelemizi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız. 2023 vizyonunu demokrasi ve kalkınmada dünyanın en büyükleri arasında yer alma üzerine inşa etmektedir. Bizi bu yoldan alı koyanlara izin vermeyeceğiz" dedi. Vatandaşa sosyal konut müjdesi de veren Erdoğan "TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız" ifadelerini kullandı.