Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-Rih ile bir araya geldi. Heb er-Rih, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Mevkidaşını makamında ağırlayan bakan Soylu, iki ülkenin sahip olduğu kardeşlik bağının, diplomasinin tarif edemeyeceği samimiyeti, hasbiliği ve kendine has yapısını net şekilde özetlediğini söyledi. Soylu, bu ilişkilerin detaylarının, heyetler arası görüşmelerde konuşulacağını bildirdi.

ÖZGÜR FİLİSTİN VURGUSU

İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğine işaret eden Süleyman Soylu "Güvenlik, kolluk eğitimi, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişimi gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz" diye konuştu.

Bunların yanı sıra acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşımına yönelik Filistin'e öneri sunduklarını ifade eden Soylu "Burası sizin bakanlığınız, görev alanımıza hangi konu giriyorsa bizim sorumluluğumuz size hizmet etmektir. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN FENERDİR"

Heb er-Rih de iki ülke halkı arasında köklü ve tarihten kaynaklanan derin ilişkiler bulunduğunu vurguladı. Filistinli bakan, iki ülke arasındaki anlaşmaların yürürlüğe girmesini son derece önemsediklerini belirtti.

Heyetler arası geniş kapsamlı görüşmelerde, iki bakanlığı da ilgilendiren önemli konuların görüşüleceğini söyleyen Heb er-Rih "Devlet başkanlarımızın talimatları doğrultusunda gerekenlerin yapılması çabasındayız. Türkiye, şu an adeta bizim için bir fenerdir, ilişkilerin geliştirilmesi açısından örnek bir ülkedir. İki ülke arasındaki dostluk da devam etmekte. İki ülke arasındaki ilişkilerde samimi bir hava var. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'ın iddialarına sert tepki: Herkesi kendi şerefinizde sanmayın Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın, ailesi ve oğlu ile ilgili iddialarına sert sözlerle cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta süre verdiğini açıklayarak, "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.

Bakan Soylu'dan Batı'ya göçle mücadele tepkisi: Biz senin enayin değiliz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elbette ki kaçak göçeği önlemeye çalışıyoruz, birçok önlem alıyoruz. Elbette ki geri gönderiyoruz. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi, 'Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar.' Biz senin enayin değiliz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: İnanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak." dedi.