Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz." dedi.

Bakan Koca Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini belirtti. Koca açıklamasında, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti; sağlık reformu ve MHRS randevu sistemiyle ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca'dan müjde! 85 bin kişi işe alınacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını sevindirecek bir açıklamada bulundu. Koca, bakanlıkta 85 bin kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: Bin 356 kişiye engelliye kapısı açacak Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı müjdesini duyurarak, söz konusu alımın mülakatsız, noter kurasıyla olacağını açıkladı.