Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'nın Akşehir'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Bakan Akar, burada önemli açıklamalar yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) hainlerin temizlendiğini vurgulayan Akar "Hainler temizlendikçe bilakis güçlendik. Son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarını icra ediyoruz. Tek hedef 85 milyon vatandaşın savunmasını ve güvenliğini sağlamak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" dedi.

"PKK SONUNUN GELDİĞİNİ BİLİYOR"

Terör örgütü PKK'nın çöküş halinde olduğunu bizzat kendilerinin söylediğini belirten Bakan Akar "Her türlü yalanı, iftirayı atıyorlar, alçaklığı yapıyorlar. Elebaşları teröristlere 'Hiç bir şey yapamıyorsanız ormanları yakın, oradaki otelleri, hanları, hamamları, çoluğu çocuğu katledin' diyor. Nitekim daha dün Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da, 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır. Sonlarının geldiğini biliyorlar. Yüce Türk adaletine teslim olmaktan başka çareleri yok" ifadelerini kullandı.

"BAZI KURUMLARI KANDIRMAK İÇİN SÜREKLİ AD DEĞİŞTİRİYORLAR"

Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne 35 bin 786 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terör örgütlerinin devamlı isim değiştirdiğini belirten Hulusi Akar "Özellikle bazı kurumları ve kişileri kullanmak, kandırmak için 'Biz PKK değiliz' demeye getiriyorlar. Şunu adınız gibi bilin, PKK eşittir YPG, PYD. Bunların hiçbir şekilde birbirinden farkı yok" değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan uçakları ile Türk F-16'ları arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Akar, Yunanistan'daki belli kişilerin, iki ülke arasındaki gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Bakan Akar, bunlara rağmen Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Akar "Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar, artık Yunanlı bazı siyasiler, emekli amiral ve generaller, bazı akademisyen ve medya mensupları tarafından da açıkça görülmeye başlandı. Onlar da yapılanların yanlış olduğunu biliyorlar. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar. Yunanistan'ın tavırlarına karşı ne Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne Kıbrıslı Türklerin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Türk F-16'larına Yunan tacizi, anında karşılık verildi Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu, Yunanlar Türk F-16'ları taciz etti. BakanlıkTan yapılan açıklamada, "NATO görevindeki uçaklara radar kilidi atıldı. Karşılık verildi, uçaklar uzaklaştırıldı" denildi.

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan fotoğraflı cevap İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos’un “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerine ilişkin, “Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın” dedi.