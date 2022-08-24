Türkiye Gazetesi

Avusturya'da Alpbach Avrupa Forumu düzenlendi. Forumdaki "AB’nin Jeopolitik Uyanışı" konulu panelde konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten bahsetti.

Başbakan Rama "Jeostrateji hakkında tartıştığımızda, Batı Balkanlar'a girmesine izin verilmemesi gereken üçüncü aktörlerden bahsediyoruz. Ancak ölüm kalım meselesi söz konusu olduğunda Batı Balkanlar'da birçok hayatı kurtaran Çin'dir, Rusya'dır ve Türkiye'dir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı" dedi.

AB'YE İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

Kosova vatandaşlarının AB vize serbestisi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rama "Kosova büyük güçler, demokratik güçler tarafından barbar bir rejimden kurtarıldı. Ama bilin bakalım? Barbar rejim altında onlar (Kosovalılar) Avrupa'da serbestçe dolaşabiliyordu. Kurtarıcılarla onlar rehine, serbestçe dolaşamıyorlar. Böylece özgür Kosova'da doğan ve şimdi yetişkin olan çocukların dedeleri Almanya'ya gidebilir, Avusturya'ya gelebilir ve çalışabilirlerdi. Kosova'ya vize serbestisi olmadığı için çocuklar hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

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