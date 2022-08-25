Türkiye Gazetesi

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CHP lideri bu defa valileri hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız” sözleri büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun tehditlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekârın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba” ifadelerini kullandı. CHP lideri daha önce de toplumun değişik kesimleriyle ilgili tehdit içeren açıklamalar yapmıştı:

> BÜROKRATLARA: Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıl, devlet memurları ve bürokratları ‘hukuka aykırı işlemlere imza atmama’ konusunda uyararak 18 Ekim’i milat ilan etmesi siyasette tansiyonu yükseltmişti.

> YARGIYA: Türkiye’nin 20 Mart 2021’de ayrıldığı İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Danıştay’ı uyaran CHP Genel Başkanı “Eğer aklınızı kiraya vermediyseniz, o sözleşmeyi yeniden ihya etmek zorundasınız” demişti. Temmuz ayında kararını açıklayan Danıştay, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal talebini reddetmişti.

> BÜYÜKELÇİLERE: Kanal İstanbul projesinde yer alanların burnundan fitil fitil getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bununla da sınırlı kalmayıp büyükelçilere bir mektup göndermişti. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, “Projeyi desteklemeyin” demişti.

> ÇİFTÇİLERE: Mardin, Şanlıurfa ve Konya gibi çiftçiliğin olduğu illerde AK Parti oylarının hâlen yüksek olduğunu gördüğünü ifade ederek “Siz hâlâ gidip oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak” demişti.

> VATANDAŞA: Twitter’dan yayınladığı videoda hedef gösterdiği kişilerin, AK Parti tarafından görevlendirildiğini ve kendisine küfredildiğini öne süren Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrası cesaretlenen bazı muhalifler AK Parti’lileri hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na S-400 tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'yi S-400 konusunda yabancı basına şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayiini şikayet edenlere sadece acıyoruz." dedi. Kimsenin Yunanistan'daki Amerikan üslerini eleştirmediğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ufak ses çıktığı zaman 'Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor' diyorlar. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti İngiliz kuruluşu BBC Türkçe’ye konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini hedef aldı.