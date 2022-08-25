Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. Önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile parti kurmaylarının katıldığı toplantıda seçimlere ilişkin yol haritası görüşüldü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, AK Parti’nin bugüne kadarki seçim çalışmaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçim beyannamesi hazırlıklarına başlayın” talimatını verdiği öğrenildi.

TECRÜBELİ İSİMLER DEVREDE

Bu çerçevede parti kurmayları tarafından sosyal politikalar, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm ve çevre gibi çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulacak. Belirlenecek alanlardaki tecrübeli isimler, çalışma gruplarının başına geçtikten sonra her alanda ayrı ayrı seçime özel hazırlıklar yapılacak. Çalışma grupları, düzenli aralıklara toplanacak. Gelinen aşamalar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Önceki gün gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına benzer toplantılar önümüzdeki dönemde belirli aralıklarla devam edecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili “Partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu” açıklamasını yapmıştı.

AK Parti'de seçim hazırlığı resmen başladı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün genel merkezde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesi hazırlanması talimatıyla seçim hazırlıklarına resmen başlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mektup: AK Parti'yi seçimlerde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere gönderdiği mektupta, "Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.