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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
25.08.2022 - 09:06 | Son Güncelleme: 25.08.2022 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Ankara 'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs yakalandı
Etiketler : DEAŞ,
900627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/900627.aspx
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